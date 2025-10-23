La RAM renforce ses vols domestiques vers les provinces du Sud

Royal Air Maroc (RAM) intensifie sa présence dans les provinces du Sud du Royaume avec une offre enrichie et diversifiée, dans le cadre d’un plan stratégique de renforcement des liaisons aériennes domestiques.

Il s’agit de nouvelles liaisons reliant Marrakech à Dakha et Laâyoune, d’une augmentation des fréquences depuis Rabat vers Laâyoune et Dakhla, d’une offre étoffée au départ de Casablanca vers Laâyoune, Guelmim et Tan-Tan, ainsi que du lancement prévu en novembre de la ligne directe Casablanca–Es-Smara, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

« En tant qu’acteur majeur du transport aérien national, RAM poursuit son engagement en faveur du désenclavement des régions, de la promotion du tourisme et du développement socio-économique des territoires », fait savoir la même source.

Ce plan stratégique, mis en place en partenariat avec les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun, s’inscrit dans une stratégie globale d’interconnexion de toutes les régions du Royaume afin de mieux répondre aux attentes des citoyens tout en soutenant la croissance économique locale.

Depuis 2005, l’offre aérienne de la compagnie au départ des provinces du Sud est passée d’une moyenne de six vols par semaine (90.000 sièges) à 63 vols hebdomadaires, soit près d’un million de sièges proposés en 2025.

« Le développement des connexions aériennes domestiques, notamment au départ des provinces du Sud, s’inscrit pleinement dans le cadre de notre mission, en parfaite adéquation avec les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a souligné le Président Directeur Général de RAM, Hamid Addou, cité par le communiqué.

En renforçant la présence dans le Sud du Royaume, l’objectif est de connecter efficacement les régions, de favoriser la mobilité et de soutenir le dynamisme des territoires, a poursuivi M. Addou.

Et de relever : « Le lancement de nouvelles liaisons, ainsi que l’enrichissement de nos programmes existants, témoignent de notre engagement constant à connecter toutes les régions du pays et à favoriser le dynamisme social, familial et économique de tout le territoire ».

Dans le détail, deux nouvelles liaisons aériennes stratégiques ont été inaugurées en octobre courant au départ de Marrakech, renforçant la connectivité entre la ville ocre et les provinces du Sud.

La première relie Marrakech à Laâyoune, à raison de deux vols par semaine, les mercredis et vendredis. Le départ de Laâyoune est prévu à 16h00 pour une arrivée à Marrakech à 17h20, tandis que le vol retour décolle à 18h10 pour atterrir à Laâyoune à 19h40. Le tarif fixe est de 750 DH TTC (aller simple, classe économique). La seconde liaison concerne la ligne Marrakech–Dakhla, opérée également à deux fréquences hebdomadaires, les lundis et jeudis. Le départ de Dakhla s’effectue à 15h05 pour une arrivée à Marrakech à 16h55, alors que le vol retour part à 17h45 pour atterrir à Dakhla à 19h55. Le tarif fixe est de 800 DH TTC (aller simple, classe économique).

En outre, la connectivité aérienne entre Rabat et les provinces du Sud a été étoffée à travers une montée en puissance des liaisons vers Laâyoune et Dakhla. La ligne Rabat–Laâyoune connaît désormais trois fréquences hebdomadaires, opérées les mercredis, vendredis et dimanches, offrant ainsi davantage de flexibilité aux voyageurs.

De son côté, la liaison Rabat–Dakhla est également portée à trois vols par semaine, les lundis, jeudis et samedis, avec des horaires optimisés afin d’améliorer le confort et l’expérience des passagers.

Au départ de Casablanca, l’offre aérienne vers les provinces du Sud s’enrichit et se diversifie.

La ligne Casablanca–Laâyoune enregistre une hausse à 15 fréquences hebdomadaires, grâce à l’ajout d’un vol supplémentaire le dimanche.

Pour sa part, la liaison Casablanca–Guelmim propose désormais cinq vols directs par semaine, les vols combinés avec Tan-Tan ayant été supprimés afin d’offrir davantage de flexibilité aux passagers. En outre, la ligne Casablanca–Tan-Tan est opérée de manière indépendante de la desserte de Guelmim, avec trois vols directs par semaine, garantissant une meilleure connectivité pour cette destination.

Parallèlement, et pour la première fois, une route aérienne directe entre Casablanca et Es-Smara sera lancée le 06 novembre 2025 qui coïncide avec le 50ème anniversaire de la Marche Verte.

La ligne sera opérée à raison de deux fréquences par semaine, tous les lundis et vendredis. Le vol au départ de Casablanca sera programmé à 16h50 pour une arrivée à Es-Smara à 19h20. Le vol retour au départ d’Es-Smara sera programmé à 20h00 pour une arrivée à Casablanca à 22h20.

Ces développements majeurs s’inscrivent dans la volonté de Royal Air Maroc de faciliter et fluidifier les déplacements des citoyens résidant dans les provinces du Sud du Maroc vers les autres villes du Royaume. Ils contribuent également au renforcement du tourisme interne en favorisant la mobilité entre les régions.

Ainsi, RAM facilite l’accès aux visiteurs internationaux vers les Provinces du Sud, au potentiel touristique riche et diversifié, via le hub de la compagnie à Casablanca en premier lieu, ainsi que l’aéroport de Marrakech dans une moindre mesure, conclut le communiqué.

S.L.