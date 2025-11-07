Les 500 Global 2025. Transport & logistique: RAM et l’ONCF à pleine vitesse

Classement «Les 500 Global 2025». Porté par la reprise du commerce international et les grands chantiers logistiques, le secteur du transport confirme son rôle moteur dans l’économie. Royal Air Maroc conserve sa position de leader avec un chiffre d’affaires stable à 19,84 MMDH.

L’ONCF suit avec 5,8 MMDH (+18,4%), soutenu par la dynamique du rail. En troisième place, la Société d’Exploitation des Ports enregistre 5 MMDH (+15,9%), tandis que la Compagnie de Transports au Maroc affiche une envolée spectaculaire de 98,4% à 1,3 MMDH.

SNTL (+0,5%), Swissport Maroc (+34,9%), Timar (-29,6%), Africa Global Logistics (-23,4%), Kuehne & Nagel et Building Logistics complètent le Top 10 d’un secteur en pleine mutation.

S.R