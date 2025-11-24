La légende du reggae Jimmy Cliff n’est plus

Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, légende du reggae né James Chambers, est décédé à l’âge de 81 ans des suites d’une pneumonie, a annoncé sa famille lundi.

« Repose en paix. Je suivrai tes souhaits. J’espère que vous pourrez respecter notre intimité en ces moments difficiles », a écrit sa femme, Latifa Chambers, sur son compte Instagram.

« À tous ses fans à travers le monde, sachez que votre soutien a été sa force tout au long de sa carrière. Il appréciait vraiment chacun de ses fans pour leur amour », a-t-elle ajouté, promettant des informations sur es obsèques de Jimmy Cliff ultérieurement.

L’artiste de renommée internationale a notamment signé les tubes planétaires « Many Rivers to Cross », « The Harder They Come », ou encore « Reggae Night ».

Né en juillet 1944 dans une famille nombreuse près de Montego Bay (nord de la Jamaïque), il n’a cessé de s’intéresser à des influences musicales multiples – soul, ska, funk, punk, folk – tout en conservant un discours politique engagé.

Peu après l’annonce de sa mort, le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré que le pays « marquait une pause » pour honorer Cliff, « un vrai géant culturel dont la musique a porté le coeur de notre nation au monde ».

« Sa musique a élevé les gens pendant les périodes difficiles, inspiré des générations et contribué à façonner le respect mondial dont jouit aujourd’hui la culture jamaïcaine, » a-t-il dit.