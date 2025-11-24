Conseil national de la presse : le gouvernement renforce le cadre légal

Par LeSiteinfo avec MAP

L’objectif principal du projet de loi de réorganisation du Conseil national de la presse (CNP) est de renforcer les pouvoirs et les capacités juridiques de l’institution, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

En réponse à une question orale du Groupement justice et développement portant sur « le bilan des travaux de la commission intérimaire chargée de la gestion des affaires de la presse et de l’édition », M. Bensaid a relevé que ce projet de loi stipule, pour la première fois, la création d’une « Commission de supervision des élections » qui statuera sur toutes les questions susceptibles relatives aux processus électoraux et de désignation, afin de « remédier à toutes les problématiques précédemment rencontrées ».

Et d’ajouter que l’action porte actuellement sur la finalisation du processus de ratification du projet de loi afin de passer à l’étape des prochaines élections, soulignant que seul le corps de la presse est habilité à choisir ses représentants lors de la prochaine phase.

De même, M. Bensaid a insisté sur le fait que le rôle du gouvernement est de renforcer le cadre juridique du Conseil afin qu’il puisse exercer ses pouvoirs en toute indépendance, ajoutant que le projet de loi confère, à toute partie, le droit de contester n’importe quelle décision prise au sein de cette institution.