Aide au logement : plus de 66.000 bénéficiaires et 5,4 milliards de dirhams mobilisés

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 octobre 2025 - 18:56
Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 66.305 personnes ont bénéficié de l’aide au logement à fin septembre 2025, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, précisant que le montant global des aides accordées s’élève à 5,4 milliards de dirhams.

Répondant à une question lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a souligné que la part des bénéficiaires âgés de moins de 30 ans s’établit à environ 37%.

Il a également fait remarquer une hausse notable du nombre de femmes bénéficiaires de ce programme d’aide au logement avec une part de 47%, ajoutant que les Marocains résidant à l’étranger, constituent, quant à eux, 24% des bénéficiaires.

Pour sa part, le nombre total des demandes enregistrées dans le cadre de ce programme a atteint à ce jour 198.064, a-t-il fait savoir.

Une répartition de ces demandes selon la valeur des biens immobiliers fait ressortir que 62% des demandes concernent des logements dont la valeur se situe entre 300.000 et 700.000 dirhams, tandis que 38% portent sur des biens d’une valeur inférieure à 300.000 dirhams, a noté M. Baitas.

Sur un autre registre, M. Baitas a relevé que le nombre d’établissements de protection sociale autorisés s’élève à 1.311, ajoutant que le nombre de bénéficiaires de ces structures atteint 115.202.

Le décret relatif à ces établissements, a poursuivi le responsable, leur permet d’assurer une prise en charge à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs espaces, à travers la présentation d’une déclaration aux autorités compétentes un mois à l’avance, laquelle devant être renouvelée chaque année.

Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi, un projet de décret relatif aux établissements de protection sociale, visant à définir les modalités de prise en charge d’autrui par ces établissements à l’extérieur de leurs locaux, en prévoyant que ces services doivent faire l’objet d’une autorisation préalable soumise à l’autorité compétente telle que définie par l’article 1, selon le modèle précisé en annexe du présent projet de décret.


