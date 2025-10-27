Programme d’aide au logement: Plus de 71.000 bénéficiaires à ce jour

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que le nombre des bénéficiaires du programme d’aide au logement a atteint à ce jour 71.114.

En réponse à une question orale relative à l’Aide directe de l’État à l’accession à une propriété principale, El Mansouri a expliqué que 171.000 citoyens ont déposé une demande d’aide, précisant que 24% des bénéficiaires sont des Marocains résidant à l’étranger, 47% sont des femmes et 54% sont des jeunes âgés de moins de 40 ans.

Et d’ajouter que 63% des bénéficiaires ont reçu une aide de 70.000 DH, tandis que 37% autres ont reçu une aide de 100.000 DH, soulignant que la moyenne mensuelle des bénéficiaires est passé de 2.400 unités en 2024 à 3.600 en 2025, ce qui reflète, selon la ministre, le dynamisme du secteur.

De même, elle a fait état de plusieurs indicateurs économiques positifs, notamment une hausse de 12,5% des ventes de ciment, une augmentation de 3% des prêts à l’habitat, une hausse de 7,58% de l’activité de promoteurs immobiliers, outre une contribution de plus de 80% des petites entreprises. Le nombre d’emplois dans le secteur du bâtiment et des travaux publics a également augmenté pour atteindre 74.000 postes, a précisé la ministre.

Le programme d’aide au logement a permis d’obtenir des résultats significatifs à ce jour, a-t-elle relevé, ajoutant que le Projet de loi de finances 2026 prévoit la possibilité pour les propriétaires indivis de bénéficier de cette aide.