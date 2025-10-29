Soutien aux entrepreneurs : lancement d’une option de report pour les prêts Forsa

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire a annoncé, mercredi, le lancement d’une option de report d’un an sur les remboursements des prêts d’honneur aux profit des bénéficiaires du programme Forsa souhaitant suspendre leurs échéances.

« Fort du bilan enregistré, le gouvernement lance aujourd’hui une option de report d’un an sur les remboursements des prêts d’honneur. Cette mesure vise à donner aux entrepreneurs qui rencontrent encore des difficultés la marge de manœuvre nécessaire pour consolider leurs activités et accélérer leur développement selon leur propre rythme de croissance », indique le ministère dans un communiqué. Deux ans après son lancement, le programme Forsa confirme son impact économique avec 16.600 projets opérationnels générant 1,6 MMDH de chiffre d’affaires annuel et créant près de 21.000 emplois sur l’ensemble du territoire national, précise la même source.

Le dispositif offre ainsi aux bénéficiaires qui le souhaitent la possibilité de suspendre leurs échéances de remboursement pendant une année complète et de rééchelonner automatiquement leur calendrier selon la nouvelle période. Les demandes peuvent être déposées directement sur le portail forsa.ma à partir du 01 décembre 2025. Le gouvernement prendra en charge l’intégralité des frais de mise en place de cette option.

Cette mesure résulte d’une convention signée entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en charge du programme Forsa, et le ministère en charge du budget. Citée par le communiqué, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : « L’entrepreneuriat exige du temps et de la persévérance. Cette option de flexibilité illustre notre volonté d’accompagner chaque porteur de projet dans la durée. Nous donnons à nos jeunes entrepreneurs les moyens de consolider leurs acquis et d’accélérer leur croissance, quelle que soit leur phase de développement ».

Déployé sur les 12 régions du Royaume, Forsa a démontré sa capacité à réduire les inégalités d’accès aux opportunités économiques : 64% des projets financés proviennent du monde rural et des petites villes. La digitalisation intégrale du processus via la plateforme forsa.ma a permis cette couverture nationale et cette accessibilité sans précédent.

Les secteurs d’activité soutenus couvrent l’ensemble de l’économie : commerce de proximité, tourisme, agriculture, artisanat, services, e-commerce, bien-être, éducation et nouvelles technologies.

Lancé en avril 2022 avec une enveloppe de 2,5 MMDH, Forsa offre un parcours entrepreneurial complet aux porteurs de projet, à savoir formation e-learning, incubation via un réseau national, financement jusqu’à 100 000 dirhams (subvention de 10.000 dirhams + prêt d’honneur à taux zéro), et accompagnement post-financement pendant 2 ans. Initialement prévu pour 20.000 bénéficiaires, le programme a finalement accompagné 21.160 porteurs de projet, dépassant ainsi ses objectifs initiaux.