Tanger : des jeunes offrent des fleurs aux forces de l’ordre (VIDÉO)

Dans une initiative symbolique et humaine ayant suscité une large adhésion, plusieurs citoyens ont offert des fleurs et des cadeaux symboliques aux agents de police et aux membres des forces auxiliaires déployés dans plusieurs artères principales de la ville.

Une démarche empreinte de reconnaissance et de gratitude envers leurs efforts constants pour préserver la sécurité et la stabilité.

Comme l’ont montré les images captées par la caméra du Site Info, les citoyens ont exprimé leur fierté à l’égard des forces de l’ordre, affirmant que « sans sécurité, il n’y a pas de patrie », et que cette initiative vise à rendre hommage aux hommes et femmes qui veillent jour et nuit à la tranquillité des citoyens.

L’une des membres de la Commission nationale de la jeunesse royale pour la défense de l’unité nationale, organisatrice de cette action, a indiqué que cette initiative vise à valoriser les grands efforts déployés par la Sûreté nationale pour protéger les vies et les biens.

Elle a également souligné que la Commission nationale de la jeunesse royale pour la défense de l’unité territoriale partage les revendications portées récemment par les jeunes de la Génération Z lors des manifestations, notamment celles appelant à la réforme des secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi qu’à la lutte contre la corruption et les corrompus.