Meurtre à Tanger: un jeune homme condamné à perpétuité

La Chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Tanger a condamné, mardi, un jeune homme à la prison à perpétuité pour avoir tué sa mère.

Les faits, qui remontent au mois de mai dernier, avaient profondément choqué les habitants du quartier M’snana, à Tanger.

Selon les informations recueillies par Le Site info, une violente dispute avait éclaté entre la mère et son fils, qui venait de quitter la prison, avant que l’irréparable ne soit commis. Après avoir consommé une grande quantité de psychotropes, le mis en cause a asséné plusieurs coups à sa mère, à l’aide d’une arme blanche, la tuant sur le coup.

H.M.