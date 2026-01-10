Météo au Maroc: temps froid et rafales de vent ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 janvier 2026:

– Temps assez froid à localement froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux avec gelée ou verglas.

– Temps passagèrement nuageux sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb avec faibles ondées éparses ou bruine.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et sud, les plateaux de phosphates, l’Oriental et Rhamna.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -07/-02°C sur l’Atlas, de -01/03°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 09/12°C sur le Nord-Ouest du pays, près des côtes et sur l’extrême Sud du Royaume, et de 04/08°C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

