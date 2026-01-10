Le Roi Mohammed VI souffre d’une lombosciatalgie mécanique sans aucun signe de gravité

A la Une

Le Roi Mohammed VI souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité, a indiqué ce jour le professeur Lahcen Belyamani, médecin personnel du Souverain.

Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel du Roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel.

Puisse Dieu préserver le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé.

