Le Maroc renforce son soutien à Gaza avec 2 millions de dollars de projets

Par LeSiteinfo avec MAP

Une kyrielle de projets, pour un budget avoisinant les 2 millions de dollars en faveur de la population palestinienne, est en cours de réalisation au quatrième trimestre 2025, a annoncé mardi à Rabat le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.

S’exprimant à l’occasion de la rentrée sociale et économique 2025-2026 à Al-Qods, M. Cherkaoui a précisé que l’Agence avait entamé lundi l’exécution d’une série de projets au profit de familles dans plusieurs camps du gouvernorat de la Ville Sainte, notamment Kalandia, Al-Eizariya, Abu Dis, ainsi que dans les villes situées au nord-ouest du gouvernorat.

Ces projets concernent l’élevage ovin et bovin, la production de fromages et de produits laitiers, la pâtisserie, ainsi que la couture, la broderie et les services esthétiques, en plus de la distribution de kiosques polyvalents équipés, a-t-il indiqué.

Les équipes de l’Agence distribueront également du matériel de récolte des olives aux oléiculteurs de la Ville Sainte, dans le cadre de la campagne « Aouna », une initiative visant à renforcer le soutien aux agriculteurs palestiniens dans le cadre du projet « Somoud », mis en œuvre par l’Agence en partenariat avec plusieurs entités, dont le ministère palestinien de l’Agriculture, le gouvernorat d’Al-Qods et le Land Research Center (LRC).

Malgré une conjoncture complexe, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, a poursuivi ses actions en faveur des Palestiniens et de leurs institutions à Al-Qods, ainsi que dans certaines zones de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Dans le cadre de son plan annuel, elle a lancé des projets pour un montant de 6,5 millions de dollars entre le 7 octobre 2023 et le 30 juin 2025.

L’Agence s’est également associée aux efforts du Royaume pour venir en aide aux Gazaouis, en lançant d’importantes initiatives dont les retombées bénéficieront à quelque 300 enfants amputés lors du conflit israélien à Gaza, ainsi qu’à 500 orphelins des deux parents, tout en soutenant le système éducatif et la santé mentale. Pour garantir l’efficacité de ses programmes et projets, l’Agence met l’accent sur l’amélioration de la gestion via le numérique, notamment après avoir obtenu la certification ISO en matière de gestion des dons et de sécurité informatique.

De son côté, l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubaki, a salué « le rôle important joué par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui réaffirme sans cesse la nécessité de soutenir la résilience des Maqdessis ».

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’un plan socio-économique de terrain visant à autonomiser les populations de la Ville Sainte et à soutenir les agriculteurs et les professionnels à travers des initiatives concrètes de développement, a souligné le diplomate palestinien.

À l’occasion du lancement de la saison sociale et économique à Al-Qods 2025-2026, une convention de financement de plusieurs projets a été signée entre l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, pour un coût total de six millions de dirhams.

Cette convention traduit le soutien constant du Royaume au peuple palestinien frère, a affirmé le président de l’Association, Mohamed Jamal Bouzidi, en précisant que ces nouveaux projets de développement et d’action humanitaire visent à renforcer la résilience des Palestiniens sur leur terre, à autonomiser les catégories vulnérables et à améliorer les conditions de vie des populations d’Al-Qods et de Gaza.

La convention couvre le financement de projets générateurs de revenus pour les groupes vulnérables, la récolte des olives pour soutenir les agriculteurs des villages d’Al-Qods, la distribution de paniers alimentaires dans la bande de Gaza, un projet éducatif pour les enfants de la bande, l’installation d’un camp pour les déplacés de nationalité ou d’origine marocaine à Gaza, ainsi qu’une intervention d’urgence pour lutter contre les maladies dermatologiques dans les espaces accueillant les déplacés.