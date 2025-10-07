Lassaad Chabbi approché par l’OCS mais…

Des rumeurs circulent ces dernières heures liant Lassaad Chabbi à l’Olympique de Safi, qui vient de se séparer de son coach, Amine Karma, après la défaite face à l’AS FAR (3-0).

Contacté par Le Site info, l’entraîneur tunisien a confirmé avoir été contacté par le président de l’OCS, mais a précisé avoir poliment décliné l’offre de prendre les rênes de l’équipe.

Ce refus intervient alors que plusieurs médias ont évoqué une possible arrivée du technicien tunisien sur le banc du club safiot, pour une nouvelle aventure en Botola.

Lassaad Chabbi était à la tête du Raja de Casablanca, dont il s’était séparé après seulement deux matchs cette saison. Le coach avait confié récemment à Le Site info qu’il se trouvait actuellement en Tunisie et qu’il comptait profiter de cette période pour se reposer avant de décider de sa prochaine étape.

N.M.