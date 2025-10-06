Météo Maroc : temps assez chaud ce mardi 07 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 07 octobre 2025.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses sur les côtes Nord et Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et le Sud, avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/23°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Sud et quasi-stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.