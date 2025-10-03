Maroc
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 03 octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 03 octobre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2641 – 11,9285
1 DOLLAR U.S.A. 8,7488 – 10,1676 1 DOLLAR CANADIEN 6,268 – 7,2844
1 LIVRE STERLING 11,773 – 13,683 1 LIVRE GIBRALTAR 11,773 – 13,683
1 FRANC SUISSE 10,977 – 12,757 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3328 – 2,711
1 DINAR KOWEITIEN 28,609 – 33,249 1 DIRHAM E.A.U. 2,382 – 2,7682
1 RIYAL QATARI 2,4 – 2,7892 1 DINAR BAHREINI 23,206 – 26,97
100 YENS JAPONAIS 5,9339 – 6,8961 1 RIYAL OMANI 22,724 – 26,41