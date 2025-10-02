Météo au Maroc: il fera chaud ce vendredi 3 octobre
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 03 octobre 2025:
– Temps assez chaud sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes.
– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et le Haut et l’Anti-Atlas.
– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 06/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/25°C partout ailleurs.
– Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée au sud de Boujdour et peu agitée ailleurs.
S.L.