Météo au Maroc: il fera chaud ce vendredi 3 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 octobre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 03 octobre 2025:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et le Haut et l’Anti-Atlas.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 06/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/25°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée au sud de Boujdour et peu agitée ailleurs.

