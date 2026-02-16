Ramadan: le Roi Mohammed VI ordonne l’ouverture de plusieurs mosquées

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a bien voulu ordonner l’ouverture au début du mois sacré de Ramadan des mosquées édifiées, reconstruites ou restaurées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques ou par les bienfaiteurs, qui sont au nombre de 157 mosquées.

Dans un communiqué, le ministère précise qu’il s’agit de 95 mosquées édifiées, de 42 mosquées reconstruites en plus de 08 mosquées historiques et de 11 mosquées restaurées.

La capacité d’accueil de toutes ces mosquées est de 160.000 fidèles pour un coût global de 647,3 millions de dirhams, ajoute la même source.

Le Souverain a donné Sa Haute Approbation pour l’ouverture de la « Mosquée Mohammed VI » et de ses dépendances dans la capitale tchadienne Ndjamena.

Le Roi a également bien voulu baptiser de Son Auguste Nom la Grande Mosquée de Hay Salam à Agadir, d’une capacité de 3.600 fidèles pour un budget de 62,5 millions de dirhams, conclut le communiqué.

