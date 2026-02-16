Les avocats du Maroc suspendent leur grève

Des avocats en grève depuis plusieurs semaines au Maroc contre une loi réformant leur profession ont annoncé lundi la reprise de leurs activités après la suspension du projet.

« Le gouvernement a fait « marche arrière », ce qui « nous a rapproché d’une sortie de crise », a déclaré à l’AFP Omar Mahmoud Bendjelloun, membre du bureau exécutif de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM).

Le Premier ministre, Aziz Akhannouch, a ainsi annoncé la semaine dernière la mise en place d’une « commission mixte » entre l’exécutif et les professionnels pour trouver un terrain d’entente, a expliqué M. Bendjelloun.

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, était à l’origine d’un projet de loi sur l’organisation de la profession d’avocat, présenté comme visant à moderniser le secteur et à renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption.

Le texte, pourtant adopté par le gouvernement début décembre, ne sera donc pas transmis immédiatement pour examen et vote au Parlement comme prévu.

Les avocats marocains menaient une grève perlée depuis plusieurs semaines et avaient organisé début février une manifestation nationale qui avait rassemblé des milliers de robes noires dans la capitale Rabat.

Ils dénonçaient une loi jugée attentatoire à l’immunité et à l’indépendance, garanties considérées comme essentielles par la profession pour l’ensemble du système judiciaire.

Lors d’une session parlementaire, le ministre de la Justice s’était dit prêt à discuter des revendications des avocats.

« Le dossier est entre vos mains », avait-il dit aux députés. « Qu’ils (les avocats) vous donnent les changements qu’ils veulent et j’en discuterai avec vous (…) Je suis prêt à renoncer, à modifier ou à réformer tout ce qui nuit aux avocats ».

Mais, avait-il souligné, « la profession d’avocat a besoin de changement et je vais mettre en oeuvre ce changement ».

S.L