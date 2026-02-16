Reprise des cours dans plusieurs écoles à Ksar El Kébir

Par LeSiteinfo avec MAP

Les cours en présentiel ont repris, lundi, dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Ksar El Kébir, à la faveur de l’amélioration des conditions météorologiques dans la région.

Selon la direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Larache, cette reprise intervient en application des recommandations de la cellule provinciale de veille et après vérification sur terrain de l’état d’un ensemble d’établissements, notamment en matière de sécurité et d’accueil.

Lors de cette première phase, l’opération a concerné 24 établissements d’enseignement dans la ville, répartis entre 15 écoles primaires, 4 collèges et 5 lycées qualifiants, en vue d’assurer un retour organisé et sécurisé des élèves dans leurs classes.

Dans une déclaration à la presse, le directeur provincial de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports de Larache, Mohamed El Baali, a indiqué que la Direction a élaboré et mis en œuvre un programme intégré et global d’accompagnement pédagogique et psychologique au profit de l’ensemble des élèves à l’occasion de leur retour en classe.

Il a, à cet égard, souligné la mobilisation de cadres spécialisés dans le domaine social ainsi que de conseillers en orientation scolaire pour assurer le soutien psychologique nécessaire aux élèves.

Sur le plan pédagogique, le responsable a fait savoir que la Direction procédera au déploiement du programme provincial de soutien scolaire visant à rattraper les heures de cours perdues durant la période de suspension, afin de garantir le déroulement normal de l’année scolaire et d’atteindre l’efficacité pédagogique escomptée pour l’ensemble des apprenants.

Pour sa part, le directeur de l’établissement d’épanouissement pour l’éducation et la formation “Oued El Makhazine” à Ksar El Kebir, Mohamed Kharbach, a précisé que l’établissement a mis en place un programme intégré d’accompagnement psychologique et pédagogique au profit des élèves, précisant que ce plan repose sur la dynamisation de la vie scolaire à travers plusieurs domaines créatifs.

Il a, dans ce sens, relevé que le programme comprend un ensemble d’activités culturelles, artistiques et récréatives, réparties en divers ateliers portant notamment sur les arts créatifs, les arts plastiques, la musique et le théâtre, outre des ateliers dédiés au soutien linguistique.

Quant à l’enseignant au lycée collégial Tari Ibn Ziyad, Anas Chbibi, il a mis en avant les efforts soutenus et l’accompagnement continu assurés par les cadres pédagogiques au profit des élèves dès le premier jour de la suspension des cours en présentiel, précisant que cet accompagnement a couvert les aspects sociaux et logistiques, notamment à travers le suivi de la situation des élèves et une coordination étroite avec d’autres établissements pour l’accueil des élèves affectés.

Il est à rappeler que cette reprise partielle s’inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir la continuité de l’apprentissage et la préservation de la sécurité des apprenants et des cadres éducatifs, avec l’adoption du principe de progressivité dans le retour aux cours en fonction des spécificités de chaque établissement, tandis que la programmation concernant les autres établissements scolaires de la ville sera annoncée ultérieurement.

S.L.