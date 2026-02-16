Ksar El Kébir : quatre quartiers toujours fermés par mesure de sécurité

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités locales de la préfecture de la Province de Larache portent à la connaissance du public qu’il est permis, à partir de ce lundi, aux habitants de regagner l’ensemble des quartiers de la ville de Ksar El Kébir, à l’exception de certains quartiers dont l’accès sera reporté jusqu’à l’achèvement des mesures préventives nécessaires.

Ce report concerne les quartiers d’Al Bassatine, le quartier résidentiel Cosumar et l’Office régional de mise en valeur agricole relevant de la 2ème annexe administrative, ainsi que le quartier Route de Larache relevant de la 6e annexe administrative, précise la préfecture dans un communiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’exécution de l’opération de retour organisé et sécurisé à leurs domiciles des citoyens temporairement évacués de la ville de Ksar El Kebir, suite aux répercussions des fortes perturbations météorologiques qu’a connues la région.

L’élargissement du périmètre des quartiers et zones résidentielles où le retour des habitants est autorisé est dû, d’une part, à l’amélioration des conditions climatiques et, d’autre part, aux résultats positifs des interventions sur le terrain menées par les différentes autorités publiques et les services techniques, visant à assurer les conditions appropriées pour un retour sûr et fluide pour tous, indique la même source.

Tout en saluant le sens de responsabilité et le civisme dont ont fait preuve les habitants de Ksar El Kébir durant la première phase de l’opération de retour, les autorités locales exhortent l’ensemble des citoyennes et citoyens à se conformer aux directives des autorités publiques visant à assurer le bon déroulement de cette opération, note la même source.