Les prix du poulet flambent à l’approche de Ramadan

A quelques jours du mois de Ramadan, les prix du poulet à Casablanca et dans ses environs ont de nouveau augmenté, après être restés stables pendant plusieurs semaines.

Un professionnel du secteur a confirmé, dans une déclaration à Le Site info, que les prix du poulet dans les marchés de Casablanca ont enregistré une hausse de quatre dirhams, soulignant que le kilo coûte désormais 16 dirhams.

Et d’ajouter que le prix du poulet chez les « rriyacha » a atteint 19 dirhams le kilo.

Le professionnel a également indiqué que les prix de la volaille ont augmenté dans la majorité des villes marocaines en raison de plusieurs facteurs, notamment les changements climatiques récents qu’a connus le pays.

Il a aussi souligné que cette hausse des prix perturbe les consommateurs marocains, surtout à l’approche du mois sacré de Ramadan.

H.M