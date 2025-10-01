Le beau message de Gad Elmaleh au public marocain (PHOTO)

Gad Elmaleh, s’est produit, la semaine dernière, à Casablanca lors de quatre spectacles exceptionnels, marqués par une ambiance de rires et de joie.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’humoriste franco-marocain a exprimé sa profonde gratitude envers le public marocain, accompagnée d’un beau message.

«Casablanca ma ville, mon amour… Quatre soirs de fous rires, de partage et de communion. Merci au public marocain pour sa fidélité, sa ferveur et sa chaleur. Je suis encore très ému par ce que nous venons de vivre. Je vous aime fort», a-t-il écrit.

Les mots de Gad Elmaleh ont touché ses fans, qui ont considéré ces soirées comme des moments exceptionnels. Ils ont également confirmé sa place en tant qu’artiste qui n’oublie jamais ses racines marocaines et son lien indéfectible avec son public dans le Royaume.

