Météo au Maroc: il va pleuvoir ce mercredi 1er octobre
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er octobre 2025 :
– Averses orageuses fortes sur le Sud des provinces sahariennes.
– Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, le Nord des provinces sahariennes, l’Oriental et sur les plaines atlantiques Nord et Centre.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.
– Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/23°C partout ailleurs.
– Température du jour en hausse sur les plaines Nord, le Sud de l’Oriental, les versants Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
S.L.