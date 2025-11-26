Huile d’olive : attention à la montée des fraudes au Maroc

L’Observatoire marocain pour la protection du consommateur a exprimé sa profonde inquiétude face à la multiplication des plaintes concernant la recrudescence de la fraude dans l’huile d’olive au cours de cette saison. Il dénonce la vente d’huiles falsifiées, mélangées ou non contrôlées, affirmant que ces pratiques représentent une menace directe pour la santé des consommateurs ainsi que pour la crédibilité des produits agricoles nationaux.

Dans un communiqué, l’Observatoire indique que des huiles de provenance inconnue sont commercialisées dans les souks, au bord des routes ou encore dans des bouteilles en plastique dépourvues de toute preuve d’origine. Il signale également des cas de mélange d’huile d’olive avec des huiles végétales bon marché, ou l’ajout de colorants pour en modifier le goût ou l’odeur, en violation flagrante de la loi 28.07 relative à la sécurité des produits alimentaires, de la loi 31.08 sur la protection du consommateur, ainsi que du décret fixant les normes de l’huile d’olive marocaine.

L’Observatoire affirme que ce type de fraude constitue un crime économique et sanitaire, d’autant plus que l’huile d’olive fait partie des produits alimentaires les plus consommés au sein des familles marocaines. Toute falsification de sa qualité porte atteinte à la réputation du produit national sur les marchés local et international.

Il appelle ainsi à renforcer le contrôle à toutes les étapes de la production et de la commercialisation de l’huile d’olive, depuis les moulins jusqu’aux points de vente. L’Observatoire demande également l’application stricte de la réglementation, la fermeture des unités clandestines, l’accélération des analyses de laboratoire sur les huiles suspectes commercialisées sur les marchés, ainsi que la mise en place d’un système de traçabilité clair pour les producteurs, conformément aux dispositions de la loi 28.07.

Il insiste aussi sur la nécessité d’appliquer les sanctions prévues par les articles 4 et 18 de la loi sur la protection du consommateur et par l’article 17 de la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires, qui prévoient des poursuites, des amendes et des peines dissuasives.

L’Observatoire invite enfin les consommateurs à faire preuve de vigilance et à éviter d’acheter des huiles provenant de sources non fiables ou auprès de vendeurs ambulants. Il recommande d’opter pour des points de vente reconnus, notamment ceux disposant de certificats de qualité ou d’un agrément de l’ONSSA.