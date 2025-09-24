Maroc

Météo Maroc : temps assez chaud ce jeudi 25 septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 septembre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Formations brumeuses par endroit sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes nord et centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Ondées avec risque d’orage sur le Rif, l’Est du Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur les provinces sahariennes, de 06/15 °C sur l’Atlas et le Rif et de 15/20 °C ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en légère hausse sur le Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Rabat et peu agitée à agitée ailleurs.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 septembre 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page