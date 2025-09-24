Météo Maroc : temps assez chaud ce jeudi 25 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Formations brumeuses par endroit sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes nord et centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Ondées avec risque d’orage sur le Rif, l’Est du Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur les provinces sahariennes, de 06/15 °C sur l’Atlas et le Rif et de 15/20 °C ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en légère hausse sur le Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Rabat et peu agitée à agitée ailleurs.