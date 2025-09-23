Météo Maroc : les prévisions du mercredi 24 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Formations brumeuses, par endroits, sur la Méditerranée, les côtes centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Ondées et orages, par endroits, sur le Sud de l’Oriental et l’Est du moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée, les hauts plateaux orientaux, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Chasses-poussières, par endroits, sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur les provinces sahariennes, de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Media, devenant, localement, peu agitée à agitée sur l’extrême nord de la zone et peu agitée à agitée ailleurs.