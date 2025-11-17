CDG Invest Growth et l’Assiette Nordique scellent un partenariat capitalistique

CDG Invest Growth et l’Assiette Nordique annoncent la signature d’un accord en vue de l’entrée de Capmezzanine V, FPCC-RFA, le cinquième fonds sous gestion de CDG Invest Growth, dans le capital de l’Assiette Nordique, acteur de référence dans la transformation et la distribution des produits de la mer au Maroc. Le closing de l’opération est soumis à l’autorisation du Conseil de la Concurrence.

Cette prise de participation minoritaire, réalisée dans le cadre d’une augmentation de capital, marque une nouvelle étape dans le développement de l’Assiette Nordique. Ce partenariat stratégique permettra d’accélérer son expansion industrielle, de consolider sa position sur le marché national et de soutenir la diversification de son offre vers des produits innovants et à forte valeur ajoutée.

Hassan Laaziri, Directeur Général de CDG Invest Growth, a déclaré : « Cet investissement marque la première opération de notre nouveau fonds Capmezzanine V, FPCC-RFA, réalisée dans un secteur clé: l’industrie agroalimentaire. Nous sommes fiers de nous associer à l’Assiette Nordique, dont le savoir-faire, la qualité et la vision stratégique de son management en font un acteur de référence dans les produits de la mer au Maroc. Cet investissement illustre pleinement l’ambition de CDG Invest Growth : soutenir la croissance de champions nationaux porteurs d’impact et d’avenir. »

Mehdi Slaoui, Directeur Général de l’Assiette Nordique, a souligné : « Nous sommes honorés de la confiance de CDG Invest Growth. Depuis 15 ans, L’Assiette Nordique s’est engagée à réinventer l’accès aux produits de la mer au Maroc. Ce partenariat représente une étape importante dans notre développement. Il va nous permettre d’accélérer notre croissance, de renforcer nos moyens industriels et logistiques et d’élargir notre capacité d’innovation au service de nos clients. »

Rachid Slaoui, Président du Conseil d’Administration de l’Assiette Nordique, a ajouté : « L’ouverture de notre capital à un investisseur de référence tel que CDG Invest Growth reflète notre volonté de consolider une gouvernance forte et de créer durablement de la valeur pour l’ensemble de nos partenaires, clients et collaborateurs. »

À propos de l’Assiette Nordique

Fondée en 2009, l’Assiette Nordique s’est imposée comme un acteur de référence dans le secteur des produits de la mer au Maroc. Son modèle s’articule autour de la maîtrise complète de la chaîne de valeur, incluant la transformation de produits de la mer de haute qualité et leur distribution nationale.

La clientèle de l’entreprise couvre tous les segments de marché, desservant les professionnels de la cuisine (hôtels, restaurants), les canaux de vente de détail (Grandes et Moyennes Surfaces – GMS) et les intermédiaires (distributeurs et grossistes).

Grâce à une logistique intégrée, une maîtrise de la chaîne du froid et un engagement constant pour la qualité et la traçabilité, l’Assiette Nordique contribue à promouvoir une consommation de poisson de qualité, accessible et pratique pour tous les Marocains.

À propos de CDG Invest Growth

CDG Invest Growth est une société de gestion de fonds d’investissement régulée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), filiale de CDG Invest, un des premiers acteurs dans le métier du Private Equity régulé au Maroc, concrétisant avec succès des investissements diversifiés dans des sociétés marocaines à fort potentiel, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la santé, de la distribution, ou des services.

CDG Invest Growth a construit un large track record sur les 20 dernières années, avec près de 2 milliards de dirhams levés depuis 2001 et près de 2 milliards additionnels levés en 2025, et la réalisation de plus de 27 investissements, dans des fleurons de l’économie marocaine tels que T2S, le groupe Oncorad, Soludia, Steripharma, HPS, Jet Contractors, Intelcia ou Retail Holding.

L’apport de CDG Invest Growth se traduit par une implication à forte valeur ajoutée dans les organes de gouvernance de ses participations ce qui constitue un élément catalyseur de croissance pour ces dernières. Également, la société de gestion a fortement contribué au façonnement des champions nationaux et régionaux à travers l’origination et la participation à l’exécution de projets de croissance organique et de stratégies de build-up.

Dans le cadre de cette opération, CDG Invest Growth a été assisté par le cabinet DLA Piper (Conseil juridique), ainsi que les cabinets de conseil Accuracy (Due Diligence Finance), SFM Conseil (Due Diligence fiscale) et IBIS Consulting (Due Diligence ESG).

L’Assiette Nordique a été conseillée par West Capital Partners (conseil financier), Al Tamimi & Company in association with Omar Zizi (conseil juridique) et Deloitte FA (Vendor Assist)