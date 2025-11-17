Chiccorner franchit une nouvelle étape dans le retail connecté avec Premiumshop

Le groupe Chiccorner franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation et de proximité client au Maroc, avec le lancement de PremiumShop (https://www.premiumshop.ma), une plateforme e-commerce inédite regroupant l’ensemble de ses marques premium.

Ce lancement s’inscrit dans la volonté du groupe d’offrir une expérience d’achat fluide, centralisée et entièrement digitale, à l’image de son positionnement de référence sur le marché le marché marocain du retail premium et accessible.

« PremiumShop marque une étape importante dans notre évolution. Conçue pour offrir à nos clients une expérience à la fois fluide et inspirante, cette plateforme incarne l’esprit Chiccorner, fondé sur l’élégance, la proximité et une vision tournée vers l’avenir», déclare Adil Mamoumi, Directeur Général du groupe Chiccorner.

Pensée comme une extension naturelle de l’univers Chiccorner, la plateforme PremiumShop se veut à la fois élégante, intuitive et performante. Elle offre aux consommateurs un accès direct à un portefeuille exclusif de marques internationales, réunies sur un même espace en ligne. Accessible depuis tous les supports, le site propose une navigation simplifiée, un design épuré et une expérience d’achat fluide, fidèle à l’esprit raffiné et contemporain du groupe.

Grâce à ce nouveau canal, Chiccorner renforce sa stratégie de digitalisation et accompagne l’évolution des usages, tout en plaçant l’innovation et la satisfaction client au cœur de sa vision. PremiumShop incarne ainsi la rencontre entre savoir-faire retail et exigence technologique, dans un environnement conçu pour valoriser les univers de chaque marque.

Sur PremiumShop, les clients peuvent découvrir et commander les collections des marques phares du portefeuille Chiccorner, à savoir Aeronautica Militare, U.S. Polo Assn, Bikkembergs, , Hugo Boss, Cerruti 1881, Police, Cacharel, TOUS, et Christian Lacroix.

Cette diversité illustre la volonté du groupe de rendre le premium accessible, en réunissant sous une même bannière des enseignes iconiques, chacune porteuse d’un style distinct : sport chic, élégance italienne, esprit casual ou sophistication urbaine. Le site est également conçu pour offrir des services complémentaires tels que la livraison nationale, un service client dédié et des fonctionnalités de personnalisation permettant de vivre une expérience shopping sur mesure.

Avec le lancement de PremiumShop, Chiccorner confirme son engagement à anticiper les nouvelles attentes des consommateurs marocains, en combinant qualité, proximité et innovation digitale. Cette démarche s’inscrit dans une vision globale du groupe, qui entend conjuguer expansion physique et transformation numérique, en intégrant pleinement les standards internationaux du e-retail au service d’un public de plus en plus connecté.

À propos du groupe Chiccorner

Le groupe Chiccorner est un acteur majeur du retail et de la distribution au Maroc, spécialisé dans l’introduction et le développement de marques internationales premium et accessibles. Fort d’une expertise solide et d’une connaissance fine du marché marocain, le groupe joue un rôle déterminant dans la diffusion de marques emblématiques qui allient style, authenticité et innovation.

Dans son portefeuille, Chiccorner réunit plusieurs enseignes de référence :

Aeronautica Militare, marque italienne emblématique inspirée de l’univers de l’aviation militaire, se distingue par un style affirmé et des collections qui mêlent élégance, caractère et authenticité.

S. Polo Assn., marque officielle du polo américain, incarne un esprit casual intemporel, inspiré du sport et des valeurs de compétition et d’élégance décontractée.

Alcott, enseigne italienne jeune et dynamique, propose une mode accessible et tendance, portée par des collections modernes et régulièrement renouvelées qui reflètent un esprit urbain, spontané et résolument contemporain.

Bikkembergs, maison italienne avant-gardiste, s’inspire de l’univers du sport pour proposer une mode urbaine et audacieuse, à la croisée du design et de la performance.

PRINCIPE, maison italienne emblématique disponible au sein de l’univers Chiccorner, et présente une sélection multimarques raffinée qui regroupe plusieurs enseignes internationales reconnues. Elle propose les collections notamment de : Hugo Boss, référence mondiale du style et du tailoring moderne, représente l’excellence des accessoires pour femmes et hommes. Cerruti 1881, marque iconique fondée à Paris, associe le savoir-faire sartorial italien à un esprit moderne et épuré, offrant des collections d’accessoires raffinées. Police, marque italienne de lifestyle, exprime une personnalité forte à travers des collections de lunettes, montres, bijoux et accessoires au design audacieux. Cacharel, synonyme d’élégance romantique et de fraîcheur, séduit par des accessoires (montres, portes monnaie, écharpes, lunettes, parfums) à la fois féminins et intemporels, inspirées d’un art de vivre à la française. TOUS, marque mondialement reconnue, propose des bijoux et accessoires qui célèbrent la créativité et la délicatesse, avec une identité joyeuse et accessible. Christian Lacroix, maison de couture emblématique, incarne un univers coloré et théâtral, où se rencontrent audace, imagination et excellence artisanale.



Chiccorner accompagne ces marques à travers un réseau de boutiques physiques et de plateformes digitales, dont la nouvelle vitrine PremiumShop, offrant ainsi aux consommateurs marocains un accès privilégié aux tendances internationales.

Porté par une stratégie fondée sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et l’expérience client, le groupe poursuit son expansion et confirme son ambition de positionner le Maroc au cœur du retail premium moderne et connecté.