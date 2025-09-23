Maroc-Arabie Saoudite: le message du Roi Mohammed VI au Roi Salmane

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Roi exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux au Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion dans davantage de santé et de bien-être pour le Souverain d’Arabie Saoudite et dans plus de progrès et de prospérité pour le peuple saoudien frère, sous la Sage conduite du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam.

Saluant les relations distinguées qui unissent les deux pays frères, le Roi réaffirme Sa ferme détermination à les renforcer et à les diversifier dans divers domaines.

