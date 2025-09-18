H&S Invest Holding lance son pôle Retail et affiche ses ambitions (VIDEO)

Dans une ambiance studieuse et conviviale, H&S Invest Holding a rassemblé ses partenaires à Casablanca pour présenter le lancement de son pôle Retail. Autour de cinq enseignes phares – Mr Bricolage, Venezia Ice, Franprix, Monoprix et une enseigne européenne de beauté – H&S Retail Holding a dévoilé une stratégie ambitieuse, alliant expansion, synergies logistiques et expérience client renouvelée. Avec un objectif de plus de 500 points de vente à horizon 2032, le pôle se positionne comme un acteur clé de la modernisation du commerce.

Dans la vaste salle de conférence des locaux de H&S Invest Holding à Casablanca, l’effervescence était palpable dès les premières heures du 16 septembre 2025. Fournisseurs, franchisés, partenaires institutionnels et collaborateurs étaient réunis pour assister à la Convention Fournisseurs, moment fondateur marquant le lancement du pôle Retail du groupe. Un événement pensé comme une journée immersive, alternant présentations stratégiques, témoignages et discussions à bâtons rompus, dans une ambiance à la fois professionnelle et conviviale.

Une journée inaugurale sous le signe de l’ambition

La grande salle, au design industriel et contemporain, reflétait l’esprit de modernité et de solidité qui accompagne la stratégie du groupe. Sur scène, les écrans diffusaient les visuels des différentes enseignes, rappelant la diversité du portefeuille de H&S Retail Holding.

L’atmosphère, rythmée par un ballet d’interventions et de projections chiffrées, a donné à cette journée des allures de véritable lancement officiel, où chaque détail semblait étudié pour marquer les esprits. C’est Moncef Belkhayat, président de H&S Invest Holding, qui a ouvert la séance, accueillant personnellement les invités et posant le cadre stratégique.

D’un ton à la fois mesuré et déterminé, il a rappelé la philosophie du groupe : «Nous voulons aller doucement mais sûrement», soulignant que la solidité d’un pôle retail se construit pas à pas, sur des fondations robustes et des partenariats solides.

Cinq enseignes, une vision commune

La matinée a été consacrée à la présentation des différentes enseignes qui composent le pôle. L’assemblée a ainsi découvert, ou redécouvert, l’empreinte nationale de Mr Bricolage, déjà numéro deux du marché avec 10 magasins, 16.000 m² de surface de vente, une plateforme logistique et un chiffre d’affaires de 300 millions de dirhams.

Le plan d’expansion prévoit 45 magasins à l’horizon 2032, confirmant l’ancrage de cette enseigne auprès des ménages. Les projecteurs se sont ensuite tournés vers Venezia Ice, marque emblématique de glaciers-cafés, qui incarne un art de vivre inspiré des coffee shops italiens. Avec ses 42 points de vente répartis dans tout le pays, dont la moitié en franchise, l’enseigne vise le cap des 100 boutiques d’ici 2032, renforçant ainsi sa position de référence dans l’univers de la restauration conviviale et premium. Le partenariat stratégique signé avec le Groupe Casino en mai 2025 a également occupé une place centrale.

Grâce à l’introduction de Franprix et Monoprix, deux enseignes de proximité urbaines et accessibles, H&S Retail Holding prévoit l’ouverture de 300 magasins à l’horizon 2032. L’investissement annoncé de 1,35 milliard de dirhams devrait générer quelque 1.000 emplois, confirmant l’ambition du groupe de jouer un rôle de poids dans la modernisation du commerce de proximité au Maroc. Deux autres piliers viennent compléter ce dispositif.

Une enseigne européenne de beauté, parmi les leaders du secteur, qui fera son entrée au Maroc avec un objectif de 100 magasins en 2032, et une plateforme e-commerce dédiée à la beauté, dont le lancement est programmé pour novembre 2025. Positionnée sur un modèle direct-to-consumer, elle ambitionne de devenir la référence digitale pour les jeunes consommateurs, en s’appuyant sur des marques internationales de renom telles que La Roche-Posay, Avène, Vichy ou encore Maybelline….

Des leviers stratégiques clairement établis

L’évènement a également plongé les participants au cœur des leviers qui doivent soutenir cette expansion. La stratégie repose sur une organisation centralisée des fonctions support, ressources humaines, finance, juridique, ainsi que sur une centrale d’achat intégrée capable de générer des économies d’échelle pour toutes les enseignes. La logistique constitue un autre pilier décisif.

H&S s’appuie sur BLS Logistics, filiale du groupe, qui dispose de plus de 30.000 m² d’entrepôts et d’une expertise reconnue dans la gestion des flux. Cette base logistique doit permettre au pôle Retail de soutenir l’ouverture rapide des magasins, tout en garantissant fluidité et compétitivité.

«Nous ne sommes pas les plus gros. Nous ambitionnons d’être les plus désirables», a insisté Moncef Belkhayat, résumant en une phrase l’approche différenciante du groupe.

Et de poursuivre : «Le contexte actuel nous oblige à nous adapter, car le commerce moderne représente déjà 20% du marché national. À horizon dix ans, cette part pourrait atteindre 40%. Nous anticipons donc une progression rapide du commerce moderne, mais dans une logique de complémentarité et de synergies stratégiques avec le commerce traditionnel.»

L’expérience client au centre des priorités

Les échanges se sont aussi orientés vers le lancement de Franprix et Monoprix, deux enseignes qui portent l’ambition de transformer l’expérience du commerce de proximité au Maroc. Les responsables opérationnels ont détaillé les initiatives qui feront la différence en magasin, notamment en termes de confort et fluidité du parcours client : merchandising inspirant et qualité irréprochable du service.

L’objectif affiché est clair : créer un effet «wow» qui transforme chaque visite en moment agréable et pratique, fidélisant ainsi les consommateurs et les incitant à devenir de véritables ambassadeurs des enseignes. Cette stratégie repose également sur la compétitivité de l’offre, avec des prix justes, un assortiment pensé pour les besoins quotidiens et le développement de marques de distributeur performantes, à la fois accessibles et attractives.

Franprix et Monoprix doivent ainsi s’imposer comme le choix évident pour les ménages urbains, qu’il s’agisse de leurs courses du quotidien, de produits frais de qualité ou d’articles pratiques répondant à leurs nouveaux modes de consommation.

Un climat d’adhésion et d’optimisme

La journée s’est conclue par un cocktail, où les discussions se sont prolongées dans une atmosphère chaleureuse. Fournisseurs et partenaires semblaient partager une même conviction que H&S Retail Holding est en train de s’imposer comme un acteur incontournable du commerce moderne au Maroc.

Beaucoup saluaient la clarté de la roadmap présentée, d’autres insistaient sur la force des synergies entre les enseignes. Au-delà des chiffres – 300 magasins pour Franprix et Monoprix, 100 pour Venezia Ice et pour l’enseigne beauté, 45 pour Mr Bricolage – c’est la cohérence de l’ensemble qui a marqué les esprits. L’adossement logistique, la centralisation des fonctions, la digitalisation et la volonté de bâtir des marques fortes forment un écosystème pensé pour durer.

Une vision inscrite dans le temps long

Au fil des interventions, une conviction s’est imposée : la réussite ne viendra pas d’un sprint, mais d’une course d’endurance. L’accélération prévue dès 2026 s’appuiera sur des bases solides posées aujourd’hui.

Pour Moncef Belkhayat et ses équipes, l’essentiel est de combiner rigueur stratégique, qualité d’exécution et capacité à inspirer confiance, aussi bien auprès des partenaires que des consommateurs.

En plaçant l’expérience client, la compétitivité de l’offre et la construction de marques fortes au cœur de son projet, H&S Retail Holding entend écrire une nouvelle page du commerce au Maroc. Une page où proximité, innovation et désirabilité deviennent les maîtres-mots d’un secteur en pleine mutation.

Sanae Raqui