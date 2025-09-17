ALH Hospitality s’offre le Be Live Collection Marrakech

ALH Hospitality, filiale hôtelière du groupe ALH Holding, annonce l’acquisition du Be Live Collection Marrakech Adults-Only, un resort 5 étoiles situé au cœur de la Palmeraie.

Cette opération s’inscrit dans la dynamique de croissance portée par l’opérateur hôtelier marocain, déjà illustrée par l’ouverture réussie du Radisson Hôtel Casablanca Gauthier La Citadelle. Ce nouvel actif vient ainsi renforcer le positionnement d’ALH Hospitality en tant qu’opérateur multimarques de référence sur le marché de l’hôtellerie haut de gamme au Maroc.

Inauguré en 2018, Be Live Collection Marrakech est un resort 5 étoiles qui compte 212 chambres, dont 20 suites et 28 swim-ups. Entièrement dédié à une clientèle “Adults Only”, l’établissement offre un environnement intégré à travers sa formule All Inclusive premium. Celle-ci conjugue hébergement de qualité, richesse gastronomique et loisirs, avec un large éventail d’activités immersives proposées au sein même du resort.

L’hôtel dispose de deux grandes piscines, d’un spa de 1200 m² comprenant une piscine intérieure chauffée et une salle de fitness, ainsi que d’un centre de conférence modulable de plus de 500 m². L’offre est complétée par des espaces sportifs et de détente et des boutiques proposant des produits du terroir.

« Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement d’ALH Hospitality, qui vise à renforcer sa présence dans des zones à fort potentiel afin de bâtir un portefeuille d’actifs solide. Notre ambition ne s’arrête pas là : nous continuons à explorer des opportunités de développement afin d’atteindre une taille critique à l’horizon 2030 » annonce Hamza Laghrari, Président d’ALH Hospitality.

« L’acquisition du Be Live Collection Marrakech – Adults Only marque une nouvelle étape dans la structuration de notre portefeuille. Cet établissement constitue un actif stratégique entre son positionnement premium dans le segment loisir et sa localisation au cœur de l’une des destinations les plus prisées du Royaume qui en font un levier majeur de notre feuille de route. Nous y voyons une opportunité claire de création de valeur, tant sur le plan opérationnel que commercial. » déclare de son côté Aboubakr Lahlou, Directeur Général d’ALH Hospitality.

Avec cette nouvelle acquisition, ALH Hospitality réaffirme son ambition de devenir un acteur incontournable de l’hôtellerie au Maroc, en combinant performance opérationnelle, agilité financière et expertise métier. La stratégie de la filiale s’articule aujourd’hui autour de deux segments: l’hôtellerie d’affaires et l’hôtellerie de loisirs. Cette approche ciblée permet une mise en œuvre efficace de sa vision dans la gestion hôtelière, tout en maintenant des standards élevés en matière de qualité de service et de satisfaction client.

Dans le cadre de cette transaction, ALH Hospitality a été accompagnée par la banque d’affaires Sterling Capital, représentée par Badr Alioua et Lamia Chaddani, en qualité de conseil financier, le cabinet Naciri & Associés AO Shearman, représenté par Hicham Naciri, assisté de Zineb El Kouhen et Oumaima Tizari, agissant en tant que conseil juridique ainsi que le cabinet N2AC « N. Amar Audit & Consulting » représenté par Nawfal Amar pour le volet comptable et fiscal.