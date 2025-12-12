Marrakech : une rue de Guéliz plongée dans le noir depuis une semaine, les habitants s’indignent

Depuis une semaine, les habitants du boulevard Ibn Aïcha, dans le quartier Gueliz à Marrakech, vivent dans l’obscurité totale. Cette situation a provoqué une forte indignation parmi les résidents et commerçants de la zone.

Selon les informations recueillies par Le Site info, plusieurs plaintes ont été adressées aux autorités, en vain. Les riverains dénoncent un « mépris des intérêts des citoyens » de la part du conseil communal, notamment dans une rue à la fois touristique et très fréquentée, alors que Marrakech fait partie des villes qui accueilleront la Coupe d’Afrique des Nations.

À cela s’ajoutent les perturbations liées aux travaux de construction en cours, provoquant des coupures fréquentes d’électricité et d’eau potable, sans communication claire sur la gestion de ces désagréments. Les habitants signalent également une occupation illégale des trottoirs par certaines entreprises, obligeant les piétons à circuler sur la chaussée, avec un risque accru d’accidents.

Contactée par Le Site info, la responsable communication de la société régionale multi-services Marrakech-Safi, chargée de la gestion de l’eau et de l’électricité, a précisé que le secteur de l’éclairage public reste de la compétence du conseil communal de Marrakech, laissant la population toujours dans l’attente d’une solution.

