Casablanca : un grave accident entre un bus et une voiture fait 8 blessés

Ce mercredi matin, un grave accident de la circulation s’est produit sur le boulevard Ibnou Sina, dans le quartier Hay Hassani à Casablanca. L’accident a impliqué un bus de transport en commun et une voiture, faisant huit blessés légers.

Selon les informations recueillies par Site Info, une voiture roulant à vive allure aurait foncé en direction du bus, obligeant le conducteur de ce dernier à dévier de sa trajectoire et à monter sur le trottoir.

Les personnes blessées ont été transportées en urgence à l’hôpital afin de recevoir les premiers soins.

La même source précise que l’accident a occasionné d’importants dégâts matériels au bus, tandis que les services de sécurité ont ouvert une enquête immédiate pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.