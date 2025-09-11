Meurtre du jeune Anouar à Tanger: nouvelle décision de la Cour d’appel  

La cour d’appel de Tanger a reporté ce jeudi l’examen de l’affaire du meurtre du jeune Anouar, survenu il y a deux ans. La prochaine audience aura lieu le 9 octobre 2025.

La chambre criminelle de première instance de la cour d’appel de Tanger avait précédemment condamné la meurtrière de l’étudiant à 15 ans de prison ferme, tandis que son oncle avait écopé de 10 ans de prison pour avoir dissimulé les traces du crime.

La mère d’Anouar avait jugé la décision de la cour totalement injuste, estimant qu’elle ne lui a pas apporté la satisfaction attendue. Elle espérait des peines plus sévères contre les personnes impliquées dans cette affaire qui a profondément choqué l’opinion publique.

Elle s’est également dite étonnée que l’oncle de l’accusée n’ait pas été poursuivi pour complicité de meurtre, mais uniquement pour avoir dissimulé les preuves, ce qui a poussé la famille à faire appel de la décision.

N.M.