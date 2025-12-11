Conseil de gouvernement : plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Mohamed Boudchiche, a été nommé directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la Région Béni Mellal–Khénifra.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont été approuvées les nominations de M. Said Chakiri, directeur de l’Institut Scientifique de Rabat, Mme Bouchra Lebzar, directrice de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Marrakech et M. Ahmed Chaqroun, directeur de l’École Supérieure de Technologie de Safi.

Quant au ministère de la Transition énergétique et du développement durable (Département de la Transition énergétique), M. Nourddine Moussafir a été nommé directeur des combustibles et des industries minières.

Pour ce qui est du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Mme Samia Chakiri, a été nommée directrice de la simplification des procédures et digitalisation de l’administration.