Alerte météo au Maroc: fortes pluies et chutes de neige attendues ce mercredi (Villes)

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses parfois orageuses et des chutes de neige sont attendues mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses parfois orageuses (20-30 mm) sont attendues, mercredi de 10h00 à 21h00, dans les provinces d’Essaouira, El Jadida, Sidi Bennour, Safi et Agadir-Ida-Ou-Tanane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Par ailleurs, des chutes de neige à partir de 1.900 m (10-20 cm) sont prévues mercredi entre 10h00 et 23h00 dans les provinces de Taroudant, Boulemane, Midelt, Tinghir, Al Haouz, Azilal et Ouarzazte, ajoute la même source.

