Météo Maroc : temps pluvieux ce vendredi 12 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 12 décembre 2025.

– Temps pluvieux avec pluies et averses avec risque d’orages par endroits sur les régions Centre, le Sud-Est et sur le Nord-Ouest des provinces sud.

– Pluies sur les régions au Nord d’El Jadida, les régions à l’Ouest de l’Atlas et le reste des régions sahariennes au Nord de Boujdour.

– Chutes de neige sur l’Atlas.

– Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée et les côtes atlantiques centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 09/15°C sur les provinces sud et près des côtes et de 03/09°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.