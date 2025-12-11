CAN 2025 : la RAM célèbre au Caire la passion du football

Par LeSiteinfo avec MAP

La Représentation régionale de la Royal Air Maroc (RAM) au Caire, a organisé mercredi, une cérémonie grandiose sous le signe » Vivons la passion du football » et ce, à l’occasion de la 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc.

Lors de cette cérémonie, rehaussée par la présence de personnalités issues de différents d’horizons, ainsi que des représentants de plusieurs opérateurs égyptiens dans les domaines du tourisme et des voyages, l’accent a été mis sur le rôle majeur joué par la compagnie aérienne nationale en tant que transporteur officiel de cet événement sportif d’envergure.

Par la même occasion, l’assistance a pris connaissance des multiples efforts déployés par la RAM pour consolider sa présence sur le marché égyptien et rapprocher ses moult services des mordus du sport, ainsi que des voyageurs entre les deux pays.

Cette rencontre a été marquée également par la présentation des prestations de service proposées par Royal Air Maroc, en vue d’accompagner et mieux répondre à la forte demande enregistrée en matière du trafic aérien notamment, à l’occasion d’événements sportifs continentaux.

S’exprimant à cette occasion, le directeur régional de la RAM en Égypte, Moustapha Stachi, a fait savoir que cette célébration s’insère en droite ligne des projets ambitieux de la compagnie en termes d’expansion internationale, mettent en avant dans ce sens, le développement fulgurant de la flotte de la compagnie, et l’inauguration de nouvelles lignes aériennes.

Il a également rappelé le programme, ainsi que les offres promotionnelles destinés aux supporters, en vue de faciliter leurs déplacements vers les villes marocaines devant accueillir les matches de la CAN, soulignant l’importance de la destination du Caire dans le réseau des lignes desservies par ladite compagnie.

Dans la même lignée, Stachi a fait part de l’engagement de la RAM à poursuivre le développement de son réseau, à tirer vers le haut la qualité de ses services, et à renforcer les liaisons aériennes entre le Maroc et l’Égypte et partant, entre l’Égypte et le reste du monde.

Cette cérémonie à laquelle a pris part également, le directeur des ventes de la RAM pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Asie, Hassan Benbrahim, a été ponctuée par l’hommage rendu à plusieurs agents de voyages qui ont réalisé les meilleures ventes de la compagnie sur le marché égyptien et ce, en signe de reconnaissance pour leur contribution au renforcement de la présence de ladite compagnie et à l’élargissement de sa clientèle.

Cet hommage traduit aussi l’importance que revêt la coopération stratégique pour dynamiser le tourisme et améliorer les performances commerciales de la RAM, aussi bien au niveau régional qu’international.