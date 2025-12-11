Drame de Fès: les voisins témoignent après l’effondrement (VIDEO)

Vingt-deux personnes ont perdu la vie et seize autres ont été blessées, à des degrés divers, dans l’effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages, hébergeant huit familles, dans la nuit de mardi à mercredi, au quartier Al Moustakbal dans le secteur Al Massira à Fès.

Le drame a profondément bouleversé les habitants du quartier, réveillés par le fracas de l’effondrement. Ils parlent d’un choc d’une violence extrême, d’autant que les victimes comptaient parmi les familles relogées en 2007 après leur départ des bidonvilles.

Les témoignages recueillis par Le Site info font état de graves irrégularités dans la construction, susceptibles d’avoir provoqué la catastrophe. Alors que les permis délivrés n’autorisaient que trois étages, plusieurs bénéficiaires ont ajouté deux niveaux supplémentaires sans autorisation, portant le bâtiment à cinq étages. Une surcharge importante qui aurait fragilisé la structure jusqu’à son effondrement.

