Mondial 2026: Walid Regragui fait une promesse aux Marocains

La sélection marocaine, qui a hérité du Brésil, de l’Écosse et de Haïti dans le groupe C du Mondial 2026 de football, va « tout donner pour rendre fiers ses supporters », a affirmé, vendredi à Washington, l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui.

« Nous allons respecter tous nos adversaires (…) et on va tout donner pour être à la hauteur et rendre fiers nos supporters », a souligné le coach des Lions de l’Atlas à la presse à l’issue du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui s’est déroulé dans le prestigieux Kennedy Center dans la capitale américaine.

Évoquant le premier match prévu de l’équipe nationale lors de la phase des groupes, M. Regragui a indiqué que le Brésil, la nation la plus titrée à la Coupe du monde (5 sacres), reste toujours « l’une des équipes favorites » du Mondial.

« Ce premier match ne sera pas facile (…) ils ont recruté l’un des meilleurs entraîneurs avec beaucoup d’expérience », a-t-il dit à l’égard de Carlo Ancelotti, ajoutant que « le Maroc va défier l’un des favoris, mais eux aussi vont jouer contre l’un des favoris ».

S’agissant des autres adversaires, le coach a insisté sur l’importance de « respecter » toutes les équipes, reconnaissant que le football haïtien reste méconnu pour la sélection nationale.

Le Maroc, demi-finaliste du dernier Mondial au Qatar et champion du monde U20, jouit aujourd’hui du respect et de l’estime de l’ensemble des pays qualifiés pour le Mondial, a dit M. Regragui.

« Aujourd’hui tout le monde respecte le Maroc. Tout le monde sait que le Royaume peut remporter la Coupe du Monde », a-t-il enchaîné.

Par ailleurs, il a fait remarquer que le Mondial 2026 représente une édition inédite vu qu’il s’agit de la première Coupe du monde à être organisée conjointement par trois pays ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matchs.

« Il faudra s’adapter aux équipes, au climat, aux horaires, aux terrains (…) C’est une compétition complètement différente de ce qu’on a vu au Qatar », a fait observer l’entraîneur.

« Quand on veut gagner ce genre de trophées, en général c’est la meilleure équipe qui gagne. Mais dans ce genre de compétition, il faut vite s’adapter pour être compétitif », a-t-il conclu.

Les 48 nations participantes au Mondial 2026 sont réparties en douze groupes de quatre équipes. Les deux équipes à se classer premières de leur groupe seront directement qualifiées pour les 16e de finale. Les huit meilleures troisièmes compléteront le tableau.

Le match d’ouverture est programmé le 11 juin au stade Azteca de Mexico. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium dans le Grand New York.

Seize stades accueilleront les matchs de la compétition : onze aux Etats-Unis, trois au Mexique et deux au Canada.

