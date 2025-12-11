Affaire Naciri–Bioui : la Cour d’appel renvoie l’audience au 18 décembre

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce jeudi après-midi, de reporter une nouvelle fois l’examen du dossier de l’ancien président du Wydad, Saïd Naciri, et de l’ancien président de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, au jeudi 18 décembre courant.

Le site Setinfo avait indiqué que l’audience de la semaine dernière avait été marquée par la présentation, par l’avocate Hanan Al-Alam et l’avocat Issam Essamri, de leurs constitutions en tant que représentants de la partie civile au nom de l’accusé Haj Ahmed Benbrahim.

Saïd Naciri, aux côtés de Bioui, fait face à de lourdes charges, notamment :