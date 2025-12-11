Maroc

Météo Maroc: les villes où il a le plus plu (en 24h)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 décembre 2025 - 13:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie:

– Nouaceur : 47

– Zenata Ain Harrouda : 30

– Berrechid : 15

– Tit Mellil : 19

– Casablanca : 18

– Essaouira-port et Ksar El-Kébir : 14

– Khouribga : 13

– Salé : 11

– Settat, Fès et Essaouira-aéroport : 10

– Larache et Tanger-Port : 09

– Benguerir : 08

– Mohammedia, Meknès, Kénitra, Ifrane, El Jadida et Chefchaouen : 07

– Sidi Slimane et Marrakech : 06

– Tétouan : 04

– Benslimane : 03

– Tiznit, Midelt et Errachidia : 02

– Ouarzazate, Béni Mellal et Inezgane : 01

