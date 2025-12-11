Maroc
Météo Maroc: les villes où il a le plus plu (en 24h)
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie:
– Nouaceur : 47
– Zenata Ain Harrouda : 30
– Berrechid : 15
– Tit Mellil : 19
– Casablanca : 18
– Essaouira-port et Ksar El-Kébir : 14
– Khouribga : 13
– Salé : 11
– Settat, Fès et Essaouira-aéroport : 10
– Larache et Tanger-Port : 09
– Benguerir : 08
– Mohammedia, Meknès, Kénitra, Ifrane, El Jadida et Chefchaouen : 07
– Sidi Slimane et Marrakech : 06
– Tétouan : 04
– Benslimane : 03
– Tiznit, Midelt et Errachidia : 02
– Ouarzazate, Béni Mellal et Inezgane : 01
S.L.