Météo Maroc : les prévisions du mardi 09 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 09 septembre 2025.

– Formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Averses orageuses sur l’Oriental, le Moyen Atlas, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Rif et le Sud des provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur l’intérieur du Gharb, le Haut Atlas et le Sud-Est.

– Chasse-poussières par endroits sur le Sud-Est et le Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, la région de Tanger, l’Atlas et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de 21/26°C sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et sur la Méditerranée et de 16/21°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, au nord de Larache et au sud de Tarfaya, belle à peu agitée sur le Détroit, et agitée à forte ailleurs.