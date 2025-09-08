Fortes pluies: un pont s’effondre à Errachidia

Les précipitations qu’a connues la province d’Errachidia, le week-end dernier, ont provoqué l’effondrement partiel d’un pont situé sur la route nationale reliant Errachidia à Goulmima, ce qui a entraîné l’interruption de la circulation.

Selon une source de Le Site info, le pont s’est effondré de manière soudaine, bloquant la route aux automobilistes dans les deux sens.

Et d’ajouter que les autorités sont intervenues pour faciliter le passage, étant donné que cet axe routier figure parmi les plus importants reliant Errachidia à Goulmima.

De leur côté, les conducteurs ont exprimé leur vive indignation face à l’arrêt de la circulation pendant plusieurs heures sur ce tronçon.

N.M.