Le prix du navet enregistre une hausse spectaculaire

Le prix du navet a enregistré récemment une hausse spectaculaire dans les différents marchés du Royaume.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le coût du kilo, qui ne dépassait pas deux dirhams l’année dernière, a grimpé à 23 dirhams, ce qui a provoqué la colère indignée des consommateurs.

Cette hausse des prix concerne également les tomates, les pommes de terre, les haricots verts et les oignons. La Toile n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à cette flambée des tarifs qui pèse sur les bourses des ménages, surtout ceux aux revenus limités, appelant les responsables à intervenir pour contrôler les prix et préserver le pouvoir d’achat des Marocains.

N.M.