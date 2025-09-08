Deux décès dans un terrible incendie à Marrakech

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui s’est déclaré, lundi vers 5h30 du matin, dans cinq baraques au douar Moulay Azzouz Elmelk, relevant de la zone urbaine Annakhil à Marrakech, a-t-on appris auprès de la Wilaya de Marrakech-Safi.

Aussitôt informés, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les services de la Protection civile se sont rendus sur place afin d’intervenir rapidement et prendre les mesures nécessaires, ajoute la même source.

L’incendie a été maîtrisé tandis que les services compétents ont procédé à l’identification des deux victimes.

Une enquête judiciaire a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances entourant cet incident.

S.L.