Casabus: des ajustements temporaires sur plusieurs lignes

Dans le cadre des importants chantiers d’aménagement en cours, Casabus, opéré par Alsa, informe ses usagers de la mise en place d’ajustements temporaires sur plusieurs lignes. Ces mesures visent à garantir la continuité du service public et à maintenir la fluidité des déplacements quotidiens.

À la suite de l’avancement des travaux sur plusieurs axes, le rétablissement normal de l’itinéraire de la ligne L056 est annoncé, après une période de déviations provisoires.

D’autres lignes connaissent cependant des ajustements ponctuels afin de s’adapter aux zones concernées par les travaux. Il s’agit notamment de :

L019 (Place Nations Unies – Riad Oulfa 3)

• Arrêts non desservis : Résidence El Mansour – Arrondissement Ghandi – École Georges Bizet – École La Prairie – Angle rue Tamaskin

• Nouvel itinéraire : Bd Yaakoub El Mansour – Bd Sidi Abderrahman

L020 (Gare Routière – Riad Oulfa)

• Arrêts non desservis : Bd Ibnou Sina – Arrondissement Ghandi – Résidence El Mansour

• Nouvel itinéraire : Bd Yaakoub El Mansour – Bd Sidi Abderrahman

L050 (Rahma – Commune Sidi Belyout)

• Arrêts non desservis : Complexe Mohamed V – Rue Kaid Al Achtar – Rue Normandie – Angle rue Ben Larbi – École La Prairie – Angle rue Tamaskin

• Nouvel itinéraire : Bd Ibnou Sina (trajet ligne 9E) – Bd Ghandi – Bd Abdelkrim Khattabi – Bd Sidi Abderrahman – Bd Ibnou Sina

L013 (Kasbat Amine – Commune Sidi Belyout)

• Arrêts non desservis : Stade Mohammed V – Rue Kaid Al Achtar

• Nouvel itinéraire : Bd Abdelkrim Khattabi – Bd Ibnou Sina

L009E (Hay Nassim – Bd Houphouët Boigny)

• Arrêts non desservis : Cité de police Ibn Sina – Souk Ouled Mina – Terminus Dar Hamra – Bd Ibnou Sina N°43 – École La Prairie – École Georges Bizet – Arrondissement Ghandi – Résidence El Mansour…

• Nouvel itinéraire : Bd Oum Rabii – Bd de l’Aéroport – Bd Bouskoura – Cours des Sports – Bd Roudani – Bd Bir Inzarane – Bd Caid

L907 (Rachidia 3 – Facultés)

• Arrêts non desservis : La Résistance

• Nouvel itinéraire : Bd Hassan II

L038 (Hay Al Falah – El Hank)

• Arrêts non desservis : Mosquée Tahiri

• Nouvel itinéraire : Bd Tantan

L011 (Al Salmia – Dawliz)

• Arrêts non desservis : Centre Ouhoud – Souk Lahjajma – Bd Bourgogne

• Nouvel itinéraire : Bd de Nice

Ces ajustements s’inscrivent dans le cadre des mesures destinées à assurer un service fiable et continu, tout en accompagnant la transformation urbaine de Casablanca.

Casabus, opéré par Alsa, remercie ses usagers pour leur compréhension et leur patience, et réaffirme son engagement à améliorer chaque jour l’expérience de transport.