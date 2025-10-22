Inflation au Maroc: les produits dont les prix ont augmenté

Par LeSiteinfo avec MAP

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en septembre dernier, une hausse de 0,4% par rapport au même mois de l’année précédente, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution est la conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,5% et de celui des produits non alimentaires de 0,4%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC de septembre 2025.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,4% pour le « Transport » à une hausse de 2,9% pour les « Restaurants et hôtels ».

Comparativement à août dernier, l’IPC a augmenté de 0,2%. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2025 concernent principalement les « Légumes » avec 2,6%, les « Fruits » (0,5%), les « Viandes » (0,4%) et le « Pain et céréales », « Lait, fromage et œufs » et « Café, thé et cacao » avec 0,1%.

En revanche, les prix ont diminué de 2,1% pour les « Huiles et graisses », de 0,6% pour les « Poissons et fruits de mer » et de 0,3% pour les « Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes ». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des « Carburants » avec 2,2%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Errachidia avec 0,9%, à Laâyoune avec 0,6%, à Rabat avec 0,5% et à Casablanca, Dakhla, Guelmim et Beni-Mellal avec 0,4%, à Marrakech et Settat avec 0,2%.

À l’opposé, des baisses ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 2,4%, à Meknès avec 0,4%, à Fès avec 0,3%, à Kénitra et Tanger avec 0,2% et à Tétouan avec 0,1%.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de septembre dernier une stagnation par rapport à août 2025 et une hausse de 0,3% comparativement à septembre 2024.

S.L