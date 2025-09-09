Casablanca : la ligne 79 de Casabus change de parcours

La société Casabus a annoncé d’importants changements dans le parcours de l’une de ses lignes à Casablanca au cours de cette semaine.

Dans des publications sur sa page officielle Facebook, la société précise que la ligne de bus numéro 79 subira certaines modifications en raison des travaux en cours dans la capitale économique.

Ces changements entraîneront la suppression de certaines stations de passage et l’ajout d’autres, de manière temporaire. Il convient de noter que la plupart des artères principales de Casablanca connaissent actuellement des travaux.