Météo Maroc : temps chaud ce vendredi 05 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 05 septembre 2025.

– Temps chaud sur l’extrême sud du pays, et assez chaud sur le Sud-Est, l’intérieur de Gharb et de Souss, le Saiss, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et le reste des provinces du Sud.

– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centres, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas.

– Nuages instables sur l’Oriental et le Nord-Est des provinces le Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Sud, la région de Tanger et les Hauts plateaux Orientaux, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 23/29°C sur le Sud-Est, l’Est et l’extrême Sud du pays, le Sud de l’Oriental, de 14/20°C sur l’intérieur des provinces du Sud, l’Atlas, les Hauts plateaux Orientaux, la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques Nord et Centres, et de 20/23°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centres, l’Ouest de Souss et la majeure partie des provinces du Sud, et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tantan et au Sud de Dakhla, et agitée ailleurs.